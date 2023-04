Lazio-Torino, Ghersini è da 6 per la Gazzetta: "Vede bene negli episodi in area"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport giudica sufficiente (6) la direzione di Davide Ghersini in Lazio-Torino. Al 13' del primo tempo, a giudizio del quotidiano, non c'è rigore per i biancocelesti: "Vero che Singo ha una mano sul petto di Hysaj e appoggia l’altra sulla schiena, ma l’entità dei contatti e soprattutto l’intensità sono lievi". Giusto non assegnare il penalty anche a ridosso dell'intervallo: quello tra Pedro e Ilic, infatti, è a tutti gli effetti un contatto spalla a spalla. L'arbitro ligure non è però perfetto in alcuni passaggi in mezzo al campo: Gravillon va vicino al secondo giallo, l'intervento di Lazzari è quasi da arancione.