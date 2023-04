Lazio-Torino, il CorSport boccia Ghersini: "Da 4,5. Manca un rigore, Singo graziato"

È netta la bocciatura del Corriere dello Sport sulla direzione di Davide Ghersini in Lazio-Torino. Il quotidiano assegna un 4,5 al direttore di gara, che "non solo non ha arginato, ma ha combinato una serie di disastri incredibili". La trattenuta - seppur non macroscopica - di Singo su Hysaj andava punita con un rigore. Lo stesso Singo è stato graziato dall'arbitro genovese: la prima ammonizione è arrivata al 62', quando fino a quel momento "aveva maltrattato Zaccagni". Grosso rischio anche per Lazzari: il brutto intervento su Karamoh avrebbe potuto costargli il rosso.