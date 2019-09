Lazzari a La Nuova Ferrara: "Emozione unica"

© foto di stefano tedeschi

Manuel Lazzari e la SPAL, un rapporto d'amore che dura da anni, sin da quando l'esterno giocava nella Giacomense in Serie D. Poi la fusione con la SPAL e la scalata dalla Lega Pro alla Serie A, dove siè guadagnato anche la Nazionale. In estate il passaggio alla Lazio, ed ora alla terza di campionato si ritroverà di fronte i suoi ex compagni e i suoi vecchi tifosi. Così per Lazzari la partita di domenica sarà una "emozione unica", come titolato in prima pagina dall'edizione odierna de La Nuova Ferrara.