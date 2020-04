Le aperture del Corriere dello Sport: "Rummenigge: sì giocare" e "Tutti in ritiro"

"Rummenigge: sì giocare" e "Tutti in ritiro". Doppio titolo in apertura stamani sul Corriere dello Sport. In un'intervista esclusiva l'ex attaccante tedesco del Bayern Monaco ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La crisi è globale, la soluzione dev'essere condivisa. Il campo può limitare i danni. Fifa e Uefa devono migliorare i loro rapporti e intervenire economicamente".

In taglio basso invece si legge "Tutti in ritiro" in riferimento alla ripresa degli allenamenti dei giocatori: "Il protocollo dei medici Figc per i club: sanificare i centri sportivi, consentire l'ingresso soltanto a uno staff ristretto, eseguire nuovi test prima dell'idoneità".

Pizzicato Mou, allenava al parco - Spazio in taglio basso anche alla bravata dell'allenatore del Tottenham, trovato in un parco ad allenare tre giocare. Josè Mourinho ha poi chiesto scusa a tutti.