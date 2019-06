© foto di www.imagephotoagency.it

Tanto spazio alla rotonda vittoria della Rojita sulla Francia sulle prime pagine dei principali quotidiani spagnoli in edicola. Marca e As esaltano la prestazione di Fabian Ruiz e compagni, che volano in finale dell'Europeo Under-21 travolgendo i transalpini con un 4-1 senza storia. Il nuovo CT della Nazionale maggiore, Robert Moreno, si presenta in una lunga intervista a Sport. Poi solo mercato: dal ritorno di Neymar al Barcellona (che ha preso Neto dal Valencia), all'offerta del Real Madrid di 50 milioni per van de Beek, tante notizie in primo piano.