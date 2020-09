Le aperture di Tuttosport: "Festival Ronaldo" e "Higuain se ne va"

vedi letture

"Festival Ronaldo" e "Higuain se ne va". Queste le aperture in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Con le due perle il portoghese è arrivato a 101 con in Nazionale con la Svezia: nella Juventus va a caccia di altri record e intanto esalta Kulusevski. Trovato l'accordo per la rescissione dell'argentino: il bomber argentino avrà una buonuscita inferiore al 50% dell'ultima annualità.

Milan - C'è spazio per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "E' qui la festa". Tonali firma, Brahim Diaz segna il primo gol con la nuova maglia nell'amichevole contro il Vicenza (5-1). Pioli sorride in vista del preliminare di Europa League. Tatarusanu sarà il vice Donnarumma.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Covid al Toro: niente Samp". Saltano due amichevole per la squadra di Giampaolo, ma soprattutto quello contro i blucerchiati in un autentico spareggio di Serie A.

Serie A - "Svolta storica per la Lega: via libera ai fondi". Questo il titolo che il quotidiano utilizza sul nostro campionato nel taglio laterale questa mattina. Dal Pino è raggiante: "Ben presto adesso anche in Italia saremo al top come già lo sono in altri campionati, Premier League su tutti".

Inter - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina ai nerazzurri con le parole di Achraf Hakimi: "Sarà grande Inter". L'ex Borussia Dortmund non ha dubbi: "Voglio vincere lo scudetto: è da troppo tempo che manca". C'è la grana Perisic.