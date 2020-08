Le aperture di Tuttosport su Aouar-Juve e l'Inter: "Nemico carissimo" e "Vai così!"

"Nemico carissimo" e "Inter vai così!". Questi i due titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport su Houssem Aouar e sui nerazzurri. Domani sera il pericolo numero uno per la Juventus sarà il gioiello che il presidente Aulas è pronto a cedere per 70 milioni. I bianconeri ci pensano. Intanto Conte va avanti grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen appena entrato. Il Getafe sbaglia un rigore e manda i nerazzurri ai quarti di Europa League dove troveranno la vincente di Bayer-Rangers.

Roma - C'è spazio per i giallorossi nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattino con il titolo seguente: "Oggi il Siviglia, presto Friedkin". Sfida agli spagnoli per accedere alle Final Eight di Europa League. Intanto in società il passaggio di proprietà tra americani è davvero vicino.

Torino - "Lista Giampaolo: anche Ramirez". Questo il titolo che il giornale dedica ai granata nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina. L'ex tecnico della Sampdoria vuole portare con sé il giocatore blucerchiato per aumentare il tasso tecnico e di fantasia della propria squadra.

Massimiliano Mirabelli - Il quotidiano nell'edizione odierna dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina per l'ex dirigente del Milan che, intervistato, parla di Gianluigi Donnarumma: "Ora vale 100 milioni". All'epoca la trattativa per il suo rinnovo di contratto non fu affatto semplice.