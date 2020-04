Le aperture di Tuttosport: "Bernardeschi porta Milik" e "Toro, gioca al Filadelfia"

"Bernardeschi porta Milik" e "Toro, gioca al Filadelfia". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport nella sua edizione odierna. Il Napoli vuole 40 milioni per il polacco, ma l'ex viola può essere la chiave della Juventus per convincere De Laurentiis che perderà Callejon. Nasce invece l'idea per la ripresa dei granata: trasferire le partite nello stadio degli eroi. Le porte chiuse eliminano l'ostacolo della capienza.

Coppe europee - Spazio anche per quanto riguarda il calcio internazionale nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Champions-Europa League: ecco le date". Il piano UEFA, virus permettendo: Inter e Roma - si legge - sfideranno Getafe e Siviglia il 2, il 3 ed il 6 di agosto.