© foto di Alessio Del Lungo

"Inferno Toro" e "Emre Ciao". Questi i titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sui granata e sul centrocampista della Juventus. I rossoneri sono spietati con la squadra di Mazzarri (4-2) che viene rimontata, poi il crollo nei supplementari. Milan in semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri. Stasera Inter-Fiorentina (20:45, Rai 1). Toccante omaggio del Meazza a Kobe Bryant e a Gianna, ma salta 1' di silenzio: ira dei tifosi. Il tedesco della Juventus piace al Borussia Dortmund, ma non solo. Occhio all'inserimento di Mourinho e di altri club inglesi.

Inter - "Ecco Eriksen". Con questo titolo il quotidiano nel taglio basso in prima pagina affronta la tematica legata ai nerazzurri. Il centrocampista è stato presentato alla Scala di Milano. Per la prossima stagione invece c'è Mertens.

Mercato Serie A - Spazio anche per gli acquisti delle altre squadre del nostro campionato con vari titoli nel taglio basso della prima pagina del giornale: "Genoa scatenato: Iago e Parigini", "Napoli: Rodriguez", "Florenzi a Valencia", "Bellanova alla Dea", "Cagliari: Pereiro".