Le aperture di Tuttosport: "Ore 8:30: CR7 in campo!" e "Messi-Inter che storia!"

"Ore 8:30: CR7 in campo!" e "Messi-Inter che storia!". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri e i nerazzurri. Allenamento mattutino e gol per Cristiano Ronaldo nell'impianto del Nacional de Madeira, dove giocò giovanissimo. Nel frattempo in Argentina insistono malgrado la smentita del Pallone d'Oro: la crisi con il Barcellona apre scenari per la società di Zhang.

Milan - Il quotidiano dedica nella parte immediatamente sottostante ai titoli di apertura uno spazio in prima pagina anche per i rossoneri con questo titolo: "Il club fa i conti con il virus: 20 milioni in meno di incassi". Malgrado i risultati altalenanti San Siro era infatti tornato pieno.

Ifab - Spazio anche per le nuove direttive date dall'organo internazionale nel taglio basso della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Var, falli di mano: subito nuove regole". Ci saranno modifiche - si legge - anche per quanto riguarda i calci di rigore ed i fuorigioco.

Torino - "Sirigu e Ansaldi granata per sempre". Questo il titolo che compare nel taglio basso della prima pagina del quotidiano e che vede protagonista la società di Urbano Cairo. Il rinnovo dei contratti - si legge - per il portiere ed il difensore è in agenda: verranno dunque blindati dagli assalti degli altri club.