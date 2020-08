Le aperture di Tuttosport: "Pirlo, c'è Locatelli" e "Toro, bel colpo Linetty!"

"Pirlo, c'è Locatelli" e "Toro, bel colpo Linetty!". Questi i titoli di apertura di Tuttosport in prima pagina in edicola questa mattina. Oggi - si legge - la Juventus riparte con il raduno a Torino. I granata si muovono sul mercato e perfezionano l'acquisto del centrocampista della Sampdoria per rinforzare la squadra di Marco Giampaolo.

Champions League - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto alla partita più importante della stagione con questo titolo: "PSG ko: in Europa Comanda il Bayern". La finale decisa da un gol dell'ex Juventus: per il club tedesco è il sesto trionfo nella competizione europea, come il Liverpool.

Covid-19 - "Mihajlovic positivi, tamponi agli amici". Questo il titolo che il giornale riporta questa mattina nel taglio basso della prima pagina. Non c'è pace per l'allenatore del Bologna che deve dunque tornare ad affrontare un ulteriore problema. Anche chi ha avuto contatti con lui in allarme.

Inter - C'è spazio anche per il tecnico nerazzurro nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina del quotidiano con il titolo seguente: "Conte truffato, spariti 30 milioni!". I soldi affidati nel Regno Unito all'investitore Bochicchio a cui il tribunale inglese ha congelato i beni. Per lui sembra non esserci pace.

Milan - "Le nozze si fanno in 2". Questo l'avvertimento di Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic che trova spazio nella prima pagina del giornale in edicola questa mattina nel taglio basso. I rossoneri devono stare attenti e intanto iniziano il raduno senza l'attaccante svedese.