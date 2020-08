Le aperture di Tuttosport su Atalanta e Juventus: "Fieri di voi!" e "Dybala è sul mercato!"

"Fieri di voi!" e "Dybala è sul mercato!". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport su Atalanta e Juventus. Beffa atroce per la Dea che viene rimontata dal PSG a tempo scaduto ed è fuori dalla Champions League. La Joya invece è ad un bivio: se non si lega ai bianconeri per sempre, ecco le variabili con Manchester City e Real Madrid che potrebbero portare soldi per Pogba o contropartite come Isco e Asensio.

Torino - Questa mattina c'è spazio per i granata nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "I rimborsi quando? Abbonati furiosi". I sostenitori non contenti della gestione che sta avendo Cairo nella restituzione della spesa resa vana dal Coronavirus che ha causato la chiusura degli impianti sportivi.

Inter - "Mercato doppio fra Conte e Allegri". Questo il titolo che il giornale dedica ai nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina questa mattina. Il tecnico attuale deve parlare con la società e decidere se continuare, ipotesi al momento più probabile. L'ex Milan e Juventus pronto a subentrare. Intanto occhi su Ndombele.

Milan - C'è spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con questo titolo: "Ora Bakayoko esce allo scoperto". Il francese ai microfoni di TMW non si nasconde: "Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà".