Le aperture di Tuttosport su granata e Juventus: "Toro, era rigore!" e "Dybala 2025"

"Toro, era rigore!" e "Dybala 2025". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina su Torino e Juventus. Segna Belotti in apertura, poi Massa nega un clamoroso penalty per "mani" di Bastoni e l'Inter ribalta la partita riportandosi al 2° posto. Per quanto riguarda i bianconeri, accordo vicino con la Juventus per un ingaggio a crescere intorno ai 10 milioni di euro. La Joya avrà anche un importante ruolo di uomo immagine... Patto con Higuain.