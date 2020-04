Le aperture di Tuttosport su Serie A e Juventus: "6 giugno, 2 agosto" e "Trezegol vota Icardi"

"Serie A: 6 giugno, 2 agosto" e "Trezegol vota Icardi". Questi i due titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina sul campionato italiano e sulla Juventus. Individuate le date dalla FIGC per la ripresa e per la fine del campionato. Le squadre saranno in ritiro dal 18 maggio. L'ex grande bomber bianconero, nel frattempo, spinge per l'argentino alla corte di Sarri, ma ora è Milik l'idea più forte per l'attacco.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Biraschi costa meno". Il difensore del Genoa è nel mirino del club di Cairo e dopo la crisi dovuta al Coronavirus sarà possibile trattarlo per un prezzo minore rispetto a prima. Piace anche il difensore greco dell'Olympiakos, Kostas Tsimikas.