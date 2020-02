vedi letture

Le aperture di Tuttosport sui bianconeri e sull'Atalanta: "Juve Jesus!" e "Vamos Papu!"

"Juve Jesus!" e "Vamos Papu!". Questi i due titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri ed i nerazzurri di Gasperini. Il Manchester City in apprensione per il futuro dei suoi campioni: Gabriel Jesus è da sempre un pallino di Sarri. Appuntamento con la storia invece per l'Atalanta: oltre 40.000 tifosi in arrivo da Bergamo per spingere la Dea. Gomez e Ilicic gli uomini chiave nella sfida al Valencia di questa sera a San Siro.

Champions League - Tanti colpi di scena nella serata di martedì di Europa. Ecco il titolo che sceglie il quotidiano nella sua edizione odierna in prima pagina poco sotto il titolo di apertura: "Saul gela Klopp. Bum bum Haaland: PSG ko". Il bomber norvegese fa doppietta nel 2-1 ai francesi e risponde a Neymar, mentre a Madrid cade 1-0 il Liverpool contro la squadra di Simeone.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio basso della prima pagina del giornale questa mattina due giorni dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan per 1-0 con gol di Rebic. Questo il titolo utilizzato: "Crisi: Longo smonta Mazzarri". Il tecnico ha visto segnali di miglioramento, ma ha ribadito di che sarà soddisfatto solo quando arriveranno dei punti.