Le aperture di Tuttosport: "Volete Pjanic? Dateci Ansu Fati" e "Inter: Icardi al PSG, Tonali sì"

"Volete Pjanic? Dateci Ansu Fati" e "Inter: Icardi al PSG, Tonali sì"

"Volete Pjanic? Dateci Ansu Fati" e "L'Inter si scatena: Icardi al PSG, Tonali sì". Questi i titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport sul mercato della Juventus, con le parole di Paratici, e quello dell'Inter. Pressing del Barcellona per il bosniaco dei bianconeri che rilanciano: il talento 17enne è l'alternativa ad Arthur. I nerazzurri trovano l'accordo da 58 milioni con i francesi per Maurito. E Ausilio esce allo scoperto: "Sandro è l'ideale per noi".

Serie A - Spazio al campionato italiano nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "12 giugno: c'è Juve-Milan". Tensione in Lega per i calendari: chiesto al governo di anticipare di un giorno le semifinali di Coppa Italia. Finale confermata il 17. In campionato si ricomincia dai recuperi, il 20 e il 21: quella del Torino contro il Parma può essere la prima partita e poi Verona-Cagliari. Lunedì date e orari.

Roberto Mancini - C'è spazio anche per le parole del ct dell'Italia nel taglio alto della prima pagina del giornale di questa mattina con il titolo seguente: "Porto l'Italia a Bergamo". L'ex allenatore dell'Inter prosegue: "Credo sia molto importante che si possa tornare a giocare, a cominciare dalla Serie A, per divertire di nuovo".

Torino - "Terapia d'urto: linea dura Vagnati". Questo il titolo che il quotidiano dedica ai granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il nuovo direttore sportivo del club che detta subito le sue regole e vuole ricostruire una squadra in grado di far meglio di quanto ha fatto in questa stagione.

Atalanta - Il giornale nel taglio basso della prima pagina dell'edizione odierna dedica uno spazio al club bergamasco con il titolo seguente: "La capolista di Cuba in maglia nerazzurra". Il Ciego de Avila allenato dal tecnico italiano, Lorenzo Mambrini, ha deciso così per far sentire la propria vicinanza ad una delle città tra le più colpite in Italia dal Coronavirus.