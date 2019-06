Le aperture francesi tutte per le Bleues: "Una vittoria per iniziare"

"Ensembleus". La prima de L'Equipe è un gioco di parole tra ensemble e Bleus. L'abbraccio delle ragazze della Francia, vittoriose all'esordio nel Mondiale di calcio femminile. Un 4-0 che compare sulle prime di tutta la terra transalpina: da La Voix du Nord che in taglio basso parla delle "Bleues che strapazzano la Corea del Sud" fino a DNA, quotidiano dell'Alsazia, che in spalla destra titola "una vittoria per iniziare".