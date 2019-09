© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Turno infrasettimanale anche per la Ligue 1 e le sfide in programma oggi (Dijon-Marsiglia e Monaco-Nizza) trovano spazio in prima pagina su L'Equipe. Occasione importante per le due squadre in trasferta di mettere altro fieno in cascina, mentre il Monaco sta vivendo un momento delicato e spera di vincere il derby per abbandonare i bassifondi della classifica. Anche il Saint-Etienne è in crisi e il futuro di mister Printant è in bilico. Su Le Parisien si parla invece di un Neymar "felice" per i due gol decisivi realizzati da quando è rientrato in campo con la maglia del Paris Saint-Germain.