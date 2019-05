Le aperture in Francia - I guai di Al-Khelaifi, accusato di corruzione

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi, è sotto accusa per corruzione nell'inchiesta sull'attribuzione dei Mondiali d'atletica a Doha. Le prime pagine dei quotidiani francesi dedicano spazi ed approfondimenti alla questione. Di seguito le aperture.

L'Equipe: "Alle corde. Al Khelaifi sotto inchiesta per corruzione per l'assegnazione dei Mondiali d'atletica a Doha. Un episodio che completa una stagione tumultuosa per il PSG".

Ouest France: "Corruzione: il patron del PSG sotto accusa".