Il Paris Saint-Germain ottiene la sua quinta vittoria in sei partite di campionato grazie a un golazo di Neymar e consolida il primato in classifica. "Il piede di Ney", titola non a caso L'Equipe, ricordando con le dovute proporzioni la "Mano de Dios" di Maradona. Queste le aperture dei quotidiani francesi riguardo al successo di misura della squadra di Tuchel sul campo dell'Olympique Lione, 1-0:

L'Equipe: "Il piede di Ney"

Le Parisien: "Il Paris Saint-Germain doma il Lione"