Le aperture in Francia - Lione, benvenuto in cima: è la prima francese a eliminare la Juve

vedi letture

Le aperture francesi di oggi, 8 agosto 2020.

L'Equipe

"Benvenuto in cima", titola L'Equipe in prima pagina. L'apertura del principale quotidiano sportivo di Francia non poteva che essere un elogio all'Olympique Lione, k.o. ieri per 2-1 sul campo della Juventus ma comunque qualificato per la Final Eight di Lisbona grazie all'1-0 dell'andata. Il giornale dà il benvenuto alla squadra di Garcia sulle vette più alte d'Europa e ricorda che si tratta del primo club francese ad eliminare la Juventus nella storia della Champions League.



La Dépêche du Midi

In taglio basso su questo quotidiano politico c'è spazio anche per lo sport e non poteva essere altrimenti visto l'importanza dell'impresa fatta dall'Olympique Lione. "Champions League: battuto a Torino ma qualificato, il Lione giocherà la Final 8", si legge nel titolo a corredo dell'immagine di un abbraccio di gruppo dei ragazzi di Rudi Garcia.