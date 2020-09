Le aperture in Francia - Non si placano le polemiche dopo PSG-OM: "Ipertensione"

Sono giorni di tensione in casa Paris Saint Germain, come riportato in prima pagina da L'Equipe, che titola: "Alta tensione". Il classico perso contro l'Olympique Marsiglia domenica sera ha lasciato segni importanti nei parigini. Il direttore sportivo Leonardo ed il tecnico Tuchel sono sotto pressione della società, mentre i giocatori espulsi nella rissa finale sono in attesa del giudizio per conoscere la loro squalifica. Giorni di attesa e di decisioni importanti in casa Paris Saint Germain, con la tensione alle stelle.