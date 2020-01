© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Inghilterra hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Jurgen Klopp, che ha annunciato pubblicamente l'intenzione di schierare le riserve (e di non presentarsi lui stesso) nel replay della sfida di FA Cup contro lo Shrewsbury. I capi della FA e della Premier sarebbero furiosi per questo boicottaggio annunciato, una disgrazia per tutto il sistema calcistico britannico. Critiche da Carragher e dal CT Southgate. L'altra notizia di giornata, in prima pagina sul Mirror, riguarda Alexis Sanchez: il cileno è stato invitato dalla dirigenza del Manchester United a tornare alla base a giugno e avrà un'altra occasione per dimostrare di valere lo stipendio monstre. Spazio anche per l'Arsenal, che batte 2-1 il Bournemouth in FA Cup si qualifica al turno successivo.