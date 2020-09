Le aperture in Inghillterra - Ward-Prowse come Maspero, Roy Keane polemico: "Truffatore"

Le prime pagine dei maggiori quotidiani inglesi si soffermano sulla vittoria di Gasly nel GP di Monza e soprattutto sui rimpianti di Lewis Hamilton. Poi la squalifica di Novak Djokovic dagli US Open: il tennista serbo ha perso la testa, colpendo (involontariamente) un giudice di linea con una pallina. L'Inghilterra di Gareth Southgate si prepara alla sfida di Nations League contro la Danimarca, in programma domani. Nel mirino c'è James Ward-Prowse, che contro l'Islanda è stato protagonista di un controverso episodio alla Maspero: prima che Bjarnason calciasse il rigore, il giocatore del Southampton ha scavato sul dischetto per far sbagliare l'avversario. Un gesto che non è piaciuto a Roy Keane: l'ex centrocampista del Manchester United lo ha definito "truffatore".