Le aperture in Inghilterra - 433 partite in 56 giorni: ecco il piano per terminare la stagione

Queste le aperture odierne in Inghilterra:

The Sun: "Nuovo suggestivo piano per finire la stagione: 433 partite in 56 giorni"

433 partite in 56 giorni, sarebbe questa la bozza di programma per riuscire a finire la stagione 2019-2020 in Inghilterra. Un piano che trova ampio spazio sulla prima pagina odierna di The Sun e che sarà certamente destinato a far discutere nelle prossime ore.

Daily Star: "Giocatori pregati di tagliare maggiormente il loro stipendio"

Daily Express: "Il disperato appello dell'amministratore delegato del Brighton ai calciatori: 'Avete aiutato gli infermieri, ora aiutate noi'"

Aperture molto simili questa mattina per Daily Star e Daily Express, che dedicano spazio in prima pagina all'appello disperato dell'attuale amministratore delegato del Brighton, Paul Barber. Il dirigente dei Seagulls ha chiesto pubblicamente ai calciatori di tagliarsi ulteriormente lo stipendio per sostenere la crisi nel calcio post-Coronavirus, dopo aver aiutato nei giorni scorsi gli operatori sanitari e la ricerca medica.