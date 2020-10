Le aperture in Inghilterra - Abraham e i Covidiots sotto accusa. Botti di mercato

Polemiche in Inghilterra per il comportamento di tre nazionali: Abraham, Chilwell e Sancho hanno violato le disposizioni sul coronavirus e hanno organizzato una festa in cui erano presenti più di sei persone. Non usa mezzi termini il Daily Star, che definisce Covidiots i tre calciatori: Southgate prenderà provvedimenti e li escluderà dalla Nazionale. Poi spazio agli ultimi colpi di mercato: il Manchester United si rinforza con Cavani e Alex Telles, Loftus-Cheek va al Fulham e l'Arsenal chiude una lunga telenovela pagando la clausola di Thomas Partey.