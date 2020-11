Le aperture in Inghilterra - "Air force" Maguire guida la Nazionale di Southgate alla vittoria

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 13 novembre 2020.

Mirror

"Three & easy"

Vittoria agevole per l'Inghilterra, che batte l'Irlanda per tre reti a zero in amichevole. Harry Maguire apre le marcature e mette in discesa una partita nella quale i Three Lions superano senza problemi gli avversari.

Daily Express

"Head boy"

Anche qui l'apertura è dedicata al successo dell'Inghilterra e in particolare ad "air force" Maguire: il colpo di testa del difensore dello United è la scintilla che consente alla Nazionale di Southgate di sconfiggere l'Irlanda.

The Guardian

"I Tre Leoni di Southgate"

L'Inghilterra batte agevolmente l'Irlanda nell'incontro amichevole che si è disputato a Wembley, e Jack Grealish approfitta dell'occasione per mettere in mostra tutto il suo talento.