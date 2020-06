Le aperture in Inghilterra - Alli si sente tradito. L'Inter tenta il colpo Bellerin

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi venerdì 12 giugno 2020:

Mirror

"Sono stato tradito"

Il tabloid dedica spazio in apertura alla vicenda che riguarda Dele Alli. Il giocatore del Tottenham è stato squalificato e multato per aver ironizzato sul Coronavirus. Salterà la sfida di FA Cup con lo United. "Sono stato tradito" le parole del giocatore che non ci sta. Spazio anche al mercato: l'Inter tenta il raid estivo per Bellerin, laterale destro dell'Arsenal.

Telegraph

"Le regole della Premier League sono chiare per il riavvio della stagione"

Titolo chiaro nell'apertura del tabloid in prima pagina. La Premier League ha pianificato la ripartenza e ha definito le regole per tornare a giocare.

Star Sport

"Tradito"

Anche sulla prima di Star si parla del caso Dele Alli. La rivendicazione del centrocampista del Tottenham, fermato per un turno e multato.

Times Sport

"Ritorno felice per il Liverpool"

Il Liverpool è tornato a giocare battendo 6-0 in amichevole il Blackburn. Per la squadra di Klopp sono andati a segno Mané, Keita, Minamino, Matip, Hoever e Clarkson.

Daily Express

"Alli: sono stato tradito"

Titolo simile anche per l'Express che si occupa della vicenda Alli in prima pagina. "In risposta alla decisione della FA, vorrei scusarmi di nuovo per qualsiasi offesa causata dal mio comportamento. Era uno scherzo estremamente mal giudicato su un virus che ora ci ha colpito più di quanto avremmo mai potuto immaginare" le sue parole dopo la squalifica della FA.