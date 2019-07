Le aperture in Inghilterra - Approdo di Lampard e rinnovo di Rashford

Il prossimo approdo di Frank Lampard al Chelsea, il rinnovo di Marcus Rashford col Manchester United fino al 2023. E ancora: la semifinale del Mondiale femminile in programma stasera tra Inghilterra e USA, alla quale viene dato ampio spazio da quasi tutte le aperture di oggi riprendendo la scossa in conferenza stampa dell'attaccante delle 'Leonesse' Nikita Parris: "Siamo più forti e più cattive delle americane". Fino all'ennesimo no del Crystal Palace all'Arsenal per Wilfried Zaha, valutato ben 100 milioni di euro dalle Eagles. Sono questi i temi dominanti nelle prime pagine inglesi di stamane.

Ecco, nel dettaglio, le aperture di Daily Express, Daily Star e The Sun:

Daily Express: "Parris: 'Siamo più forti e più cattive delle calciatrici degli USA'"

Daily Star: "Lampard in, rinnovo di Rashford: eccoli"

The Sun: "Zahahah: il Crystal Palace deride il piano di pagamento in cinque anni dell'Arsenal per Wilfried"