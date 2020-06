Le aperture in Inghilterra - Arteta si tiene stretto Auba. Nuove iniziative solidali in Premier

vedi letture

Queste tutte le aperture di oggi in Inghilterra:

Daily Express apre con Arteta: "Renderemo felice Aubameyang"

Prima pagina dedicata al futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, sospeso tra il rinnovo di contratto coi Gunners (accordo attualmente in scadenza il 30 giugno 2021) e la voglia di provare una nuova avventura (Inter, Barcellona, PSG...). Chi non ha dubbi è invece il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, che ha già annunciato che farà di tutto per tenersi stretto l'attaccante gabonese.

The Times: "Il futuro di Aubameyang si basa sull'Europa"

Arrivano ulteriori dettagli sul futuro di Aubameyang: la qualificazione in Champions League sarà fondamentale per tenere l'attaccante ancora a Londra. Le sirene di mercato sono tante e prestigiose, ma giocare l'Europa che conta coi Gunners nella prossima stagione potrebbe convincere l'ex Milan a non ascoltarle e decidere quindi di restare.

Mirror: "Uniti restiamo in piedi"

Il calcio fa la sua parte in questi tempi difficili. Dalla beneficenza dei calciatori dell'Everton in favore delle famiglie più povere alla solidarietà di Aston Villa e Sheffield United per il movimento attivista internazionale Black Lives Matter: in Premier League, anche stavolta, arrivano messaggi positivi per combattere tanto la crisi economica post-Coronavirus quanto il razzismo.