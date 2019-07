Le aperture in Inghilterra - Bale, £1mln a settimana. Eurogol di Kane

© foto di Giacomo Iacobellis

Ancora Gareth Bale, ancora tanto mercato nelle prime pagine sportive delle testate inglesi. Mirror, Daily Star e Sun, nell'apertura di ogni quotidiano questa mattina campeggia infatti l'offerta monstre presentata dal Beijing Guoan all'esterno gallese in uscita dal Real Madrid: un milione di sterline a settimana. C'è spazio però anche per l'eurogol di Harry Kane, che nella sfida di ICC di ieri contro la Juventus ha beffato l'ex Arsenal Szczesny da centrocampo segnando il 3-2 finale, e per il grave infortunio al ginocchio di N'Golo Kanté, costretto così a lasciare anzitempo la tournée del Chelsea e a rischio per l'inizio di stagione.

Mirror: "Harry Kane da metà campo (contro un portiere ex Arsenal!)"

Daily Star: "Un milione di sterline a settimana per Gareth Bale, ecco l'offerta del Beijing Guoan"

Sun: "Il ginocchio di Kanté finisce ko: inizio di stagione a rischio"