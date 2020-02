La vittoria del Tottenham contro il Manchester City è sicuramente il tema principale tra le aperture odierne in Inghilterra. Nel segno del nuovo arrivato Bergwijn e del solito Son, gli Spurs di Mourinho ieri hanno infatti trionfato 2-0 tra le mura amiche, conquistando il quinto posto in classifica e anche tutte le prime pagine dei tabloid. Un ko amaro, che lascia invece i Citizens di Guardiola a -22 punti dalla vetta occupata dall'inarrestabile Liverpool: un distacco ormai troppo ampio, come ha ammesso nella conferenza stampa post-partita il tecnico spagnolo.

Queste le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Star: "Bergwijn, il punitore mascherato"

Daily Express: "L'inarrestabile Liverpool è ormai troppo lontano: l'ammissione di Pep"

The Independent: "Bergwijn Blockbuster"