Di seguito le aperture inglesi di oggi giovedì 30 gennaio 2020: il Manchester City perde nelle semifinali di Carabao Cup contro il Manchester United, ma si qualifica in virtù dell'1-3 maturato all'andata. Ma non solo, perché il Liverpool vince contro il West Ham grazie a Mohamed Salah - migliore in campo - e Alex Oxlade-Chamberlain, dando il più 19 rispetto agli avversari. Spazio anche a Richarlison: l'Everton ha negato le voci sul possibile addio del brasiliano, per cui si è parlato di una maxi proposta da 85 milioni di sterline.