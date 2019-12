Le aperture in Inghilterra - Crisi Arsenal. Everton cerca nuovo tecnico

Il futuro della panchina dell'Everton e la crisi dell'Arsenal: sono questi, stamane, i temi dominanti delle testate sportive inglesi. Se i Toffees sono infatti alla ricerca del sostituto di mister Marco Silva (con David Moyes in pole), esonerato proprio in queste ore e al centro dei titoli del Mirror e del Daily Express, continuano invece i problemi dei Gunners (Daily Mail): 1-2 casalingo col Brighton ieri sera, la cura Ljungberg ancora non sembra funzionare.

Queste le aperture odierne in Inghilterra:

Mirror: "I Toffees iniziano la ricerca di un nuovo allenatore, Moyes in stand-by"

Daily Mail: "L'incubo di Freddie: Ljungberg non riesce a invertire la rotta dell'Arsenal"

Daily Express: "Marco Silva esonerato: fine della strada"