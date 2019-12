Le aperture in Inghilterra - De Bruyne diventa De Best. Arsenal, deciditi

© foto di Giacomo Iacobellis

Tanto Arsenal sulle aperture odierne dei tabloid inglesi. Sconfitto 3-0 all'Emirates dal Manchester City, l'allenatore ad interim Fredrik Ljungberg ha chiesto infatti pubblica chiarezza intorno al suo ruolo, accelerando probabilmente il casting della società per il nuovo tecnico dei Gunners. "Tempo di decisioni per l'Arsenal?", si chiede non a caso questa mattina The Guardian. Spazio sul Times anche al caso Ozil, col giocatore che dopo aver pubblicato un tweet a favore della popolazione uigura ieri ha scatenato l'ira della Cina, che ha addirittura deciso di oscurare sulle proprie reti tv l'intera sfida Arsenal-Manchester City. Chiosa, infine, sulla grandissima performance di Kevin De Bruyne, protagonista assoluto questa domenica con una doppietta più un assist e quindi meritatamente al centro di un bel titolo del Daily Mail: "Semplicemente De Best".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "Tempo di decisioni per l'Arsenal?"

The Times: "L'attacco di Ozil scatena ritorsioni in Cina"

Daily Mail: "Semplicemente De Best"