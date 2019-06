© foto di J.M.Colomo

Tabloid inglesi in visibilio per la straordinaria vittoria delle ragazze di Phil Neville sulla Norvegia. Un 3-0 che scatena la fantasia dei titolisti: da Great Scott a Fjord Fiesta, fino a Bronze is pure gold, tutte le protagoniste vengono portate in trionfo. Ora l'Inghilterra attende la vincente della sfida tra USA e Francia. C'è spazio - minimo - anche per il mercato: Patrick Vieira potrebbe essere il sostituto di Rafa Benitez sulla panchina del Newcastle, mentre il Chelsea riscatta Mateo Kovacic e chiude le porte al Bayern Monaco per Hudson-Odoi.