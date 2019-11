Le aperture in Inghilterra - Emery ancora sconfitto, la panchina traballa

© foto di Insidefoto/Image Sport

La panchina di Unai Emery traballa dopo l'ennesima battuta d'arresto del suo Arsenal. I londinesi non vincono da sette partite tra campionato e coppe e ieri sono stati sconfitti in casa dall'Eintracht Francoforte. Un k.o. che ha peggiorato la posizione del tecnico spagnolo, come sottolineano tutti i principali quotidiano sportivi inglesi in prima pagina. Sono i tifosi, in particolare, ad essere maggiormente delusi per l'andamento della squadra, che non riesce a ingranare, né a giocare un calcio spettacolare. E la stagione è già quasi compromessa.

The Daily Telegraph: "Sentirsi vuoto"

The Guardian: "L'Arsenal perde, Emery sull'orlo del baratro"

Daily Mirror: "Nuovo cappotto, stesso vecchio Emery. L'Arsenal non vince da sette partite"

Daily Mail: "I tifosi chiedono l'esonero di Emery"