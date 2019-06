Le aperture in Inghilterra - Farsa VAR: Three Lions a picco con l'Olanda

© foto di Giacomo Iacobellis

La sconfitta dell'Inghilterra nella semifinale di Nations League contro l'Olanda (1-3) la fa da padrone nelle prime pagine della stampa inglese di oggi. Duri gli attacchi dei tabloid a John Stones, autore dell'errore difensivo che ha deciso la partita, e al VAR, che ha annullato un gol pesantissimo a Lingard per una presunta posizione di fuorigioco. Il Sun, in particolare, non ci va tanto per il sottile nei confronti della tecnologia...

Daily Express - "Stones si arrende all'Olanda"

Mirror - "L'Inghilterra affonda come un sasso"

The Guardian - "Agonia VAR per l'Inghilterra"

Sun - "La farsa VAR e Stones: ko scioccante per l'Inghilterra"