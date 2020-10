Le aperture in Inghilterra - Guardiola difende Aguero, i complimenti di Klopp a Rashford

Le aperture inglesi di oggi, sabato 24 ottobre 2020.

Mirror

"Klopp: 'Sono così orgoglioso di te, Marcus'"

La sezione sportiva del Mirror apre con le parole di Jurgen Klopp, che ha voluto complimentarsi con Marcus Rashford per le sue iniziative umanitarie e il suo impegno nel sociale: "Da allenatore del Liverpool può essere difficile rivolgere i complimenti ad un giocatore dello United, ma ciò che ha fatto è incredibile".

Independent

"Brilliant Bamford"

Il quotidiano celebra la prestazione di Bamford, che ieri sera ha condotto il suo Leeds alla vittoria contro l'Aston Villa con una tripletta. In apertura c'è spazio anche per la polemica montata in Inghilterra in seguito al gesto di Aguero, che aveva appoggiato una mano sulla spalla della guardalinee Sian Massey-Ellis, giudicato da molti inopportuno. Guardiola ha difeso il suo giocatore, paragonando l'accaduto al tweet - a suo tempo accusato di razzismo - che Bernardo Silva dedicò a Mendy.