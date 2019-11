Le aperture in Inghilterra - Parti Time United, paura City per Liverpool

© foto di Giacomo Iacobellis

Derby di Manchester, questa mattina, sulle prime pagine dei tabloid inglesi. Priorità allo United, che ieri a Old Trafford ha battuto 3-0 il Partizan in Europa League, ma spazio anche al City, preoccupato circa un nuovo possibile assalto al suo pullman sulla strada per Anfield da parte dei tifosi del Liverpool prima della gara di Premier League di domenica. Queste le aperture odierne dei media sportivi inglesi:

Daily Star: "Parti Time, lo United brilla". Gioco di parole del tabloid, che titola sul 3-0 del Manchester United contro il Partizan in Europa League.

Daily Express: "Il City teme un attacco". I Citizens hanno paura di un altro assalto al loro pullman da parte dei tifosi del Liverpool sulla strada per Anfield.

Sport: "Razzo Rashford". Un gol superbo dell'attaccante trascina il Manchester United contro il Partizan.