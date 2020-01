Le aperture in Inghilterra - Reds a +16, Premier sempre più vicina

© foto di Imago/Image Sport

"We are going to win the league". La Premier ha un padrone assoluto, che in 22 giornate ha conquistato 64 punti sui 66 a disposizione. Il Liverpool di Klopp batte 2-0 il Manchester United, l'unica squadra capace di fermare i Reds nel girone d'andata, e porta a sedici le lunghezze di vantaggio sul Manchester City, bloccato sul 2-2 dal Crystal Palace. Si ferma anche il Leicester, sconfitto 2-1 sul campo del Burnley. Salah e soci hanno una partita in meno e sembrano davvero imbattibili, in un campionato che ormai sembra non aver più niente da dire. Per i Red Devils uno stop che fa male, soprattutto per le notizie su Marcus Rashford: una frattura da stress terrà fuori l'attaccante inglese per i prossimi due mesi.

