Ancora polemiche sul VAR in Inghilterra, dove il Leicester ieri sera ha battuto 2-1 al fotofinish l'Everton proprio grazie a un gol di Iheanacho precedentemente annullato e poi convalidato dalla tecnologia ( Rileggi qui il live del match di TMW! ). Volano le Foxes, seconde in solitaria a quota 32 punti, mentre i Toffees sono diciassettesimi con appena 14 lunghezze e potrebbero presto esonerare mister Marco Silva. Non se la passa bene neanche il Manchester United, nono in graduatoria con 18 punti dopo il pari con l'Aston Villa e autore del suo peggiore avvio di stagione negli ultimi 31 anni.

Queste le aperture odierne delle principali testate sportive inglesi:

Daily Express: "Var Crash: la chiamata del VAR allo scadere lascia Silva sull'orlo, mentre il Leicester continua a volare"

Daily Mail: "Il VAR ha sparato il colpo Marco Silva?"

Mirror: "Il peggior inizio dello United in 31 anni"