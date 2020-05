Le aperture in Inghilterra - Il 17/6 torna la Premier! E il Liverpool può trionfare in casa del City

Queste tutte le prime pagine di oggi in Inghilterra:

The Guardian: "Pronti a ripartire. La Premier League si prepara a riprendere il 17 giugno con Manchester City-Arsenal"

The Times: "Il calcio torna il 17 giugno. Al Liverpool negata la chance di vincere la Premier League ad Anfield"

Daily Express: "Il calcio sta tornando... E il Liverpool può archiviare il discorso titolo a Manchester"