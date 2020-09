Le aperture in Inghilterra - Il Liverpool rimonta l'Arsenal: gol all'esordio ad Anfield per Jota

Le aperture inglesi di oggi, martedì 29 settembre 2020.

The Times

"La fuga di Mané per la vittoria"

Spazio ovviamente alla vittoria del Liverpool nella sezione sportiva del Times: il gol di Mané innesca la rimonta dei Reds, dopo che l'attaccante senegalese era stato ammonito per una gomitata.

Daily Mail

"Jota's on the spot!"

Anche qui l'argomento principale è il successo in rimonta del Liverpool di Klopp: Diogo Jota, appena acquistato dal Wolverhampton, manda k.o. l'Arsenal e trova il gol all'esordio ad Anfield con la sua nuova maglia.

The Guardian

"La rivincita di Robertson"

Rimonta del Liverpool, che ribalta l'iniziale svantaggio contro l'Arsenal grazie anche alla rete di Robertson, il cui errore al venticinquesimo aveva provocato il gol del momentaneo uno a zero dei Gunners.