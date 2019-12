Le aperture in Inghilterra - Il Manchester City saluta il titolo

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 28 dicembre 2019, dedicate al ko del Manchester City in casa del Wolverhampton.

Mirror

"Doh Nuts"

Il Wolverhampton batte il Manchester City. Doherty completa una pazzesca rimonta mandando il City a -14 dal Liverpool capolista. La squadra di Pep Guardiola, campione in carica della Premier, abdica al Molineux.

Daily Star

"Santo Claws is back"

Come detto, ampio spazio al ko dei Citizens in casa dei Wolves. Grandissima rimonta della squadra allenata da Nuno Espirito Santo: da 0-2 a 3-2, con il gol di Doherty arrivato al minuto 89. Regalo di Nuno al Liverpool.

Times

"Molineux madness"

Follia al Molineux. Una doppietta di Sterling illude il Manchester City di Pep Guardiola. Al 55' il gol di Traoré riapre la sfida. Jimenez all'82' e Doherty all'89' completano la rimonta che manda in paradiso i Wolves e affossa le speranze della squadra blue di Manchester.

Guardian Sport

"Henderson's back in front"

Focus su Jordan Henderson. Il capitano del Liverpool sempre più trascinatore dei Reds.

Daily Mail Sport

"The special Wan"

Intervista esclusiva a Wan-Bissaka del Manchester United, quinto giocatore più caro della storia del club, arrivato in estate dal Crystal Palace.