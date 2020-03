Le aperture in Inghilterra - Il piano per salvare il calcio: partite in chiaro e riduzione salari

vedi letture

L'emergenza Coronavirus ha scatenato il caos anche in Inghilterra, dove non si è ancora trovata una via definitiva per terminare la stagione e non mettere in crisi a livello economico le società dei diversi campionati. I tabloid odierni, già dalle loro prime pagine, provano così a ipotizzare alcune misure di contenimento come la riduzione degli stipendi menzionata da The Guardian o la possibilità di trasmettere in chiaro le partite delle 15 per evitare che i tifosi si presentino in massa negli stadi nonostante le porte chiuse, di cui parla il Mirror con tanto di titolo "Live Aid". Idee, strategie, ipotetiche soluzioni di un problema che appare però ancora ben lungi dall'essere risolto.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Metro: "Il calcio cerca un piano di salvataggio"

Mirror: "Live Aid"

The Guardian: "I giocatori di Premier League pronti ad accettare la riduzione degli stipendi"