Le aperture inglesi sono quasi tutte dedicate alle parole di Paul Ince, riferite al momento del Manchester United e alla proprietà. Secondo l'ex centrocampista della Nazionale inglese, ai Red Devils mancherebbero identità e piani d'azione. Il destinatario delle critiche è il vice-presidente Ed Woodward. Spazio anche al premio The Best assegnato ieri sera a Milano; ha vinto Lionel Messi sul favorito Virgil Van Dijk, ma ci sono stati alcuni riconoscimenti per la Premier League: Jurgen Klopp è il miglior tecnico, mentre Alisson è stato votato come miglior portiere. Tra le donne vince invece Megan Rapinoe. Infine, si parla del Tweet incriminato di Bernardo Silva: il portoghese, nel tentativo di prendere in giro il compagno di squadra Mendy, ha scatenato un vero e proprio caso con tanto di indagine da parte della FA per presunto razzismo. Lo stesso terzino è intervenuto in difesa dell'amico, assicurando che volesse solo scherzare.