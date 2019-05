Le aperture in Inghilterra - Juve su Pochettino, che pressing su Pep

Di seguito le aperture dei principali tabloid inglesi di oggi, sabato 18 maggio 2019:

Mirror Sport

Sul tabloid inglese ampio spazio alla finale di Emirates FA Cup che oggi vedrà il Manchester City sfidare il Watford per l'ultimo trofeo della stagione inglese. "Ripulire e poi svuotare", titola il Mirror che punta il dito su Guardiola e sulle voci sulla Juventus: "Un storico Treble non ferma uno spietato pressing su Guardiola prima del mercato estivo". Inoltre c'è spazio per le parole di Wayne Rooney che trova spazio su tutti i tabloid con le critiche sul Manchester United.

Daily Star Sport

Sul Daily Star invece in prima pagina spazio alle parole di Kevin De Bruyne che dopo il trionfo in campionato ha accusato il Liverpool di non essere ancora all'altezza del suo Manchester City: "De Bruyne dice ai Reds: 'Non siete ancora bravi abbastanza'. Anche in questa prima pagina spazio a Rooney e alle sue parole sul Manchester United dopo l'ennesima stagione deludente.

Daily Express

Prima pagina dedicata ancora a De Bruyne e alla finale di FA Cup tra Manchester City e Watford: "I campioni non sono dispiaciuti per il Liverpool", titola il tabloid che continua a sottolineare la faida tra i Citizens e i Reds anche dopo la fine del campionato inglese. A lato c'è spazio anche per la Juventus: "La Juve mette Pochettino nel mirino per rimpiazzare Allegri".