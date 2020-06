Le aperture in Inghilterra - Klopp contro le spese folli. E la festa per la Premier ci sarà

Jurgen Klopp si prende quasi tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola. Ieri, il manager del Liverpool è stato intervistato da Sky Sports Uk e ha rilasciato come al solito dichiarazioni molto interessanti, dal mercato alla festa sul bus in caso di vittoria della Premier. Secondo Klopp, in questo momento di grande difficoltà, in cui i giocatori hanno subito anche dei tagli salariali e i club notevoli perdite, non sarebbe una mossa corretta quella di staccare assegni da 60 milioni per rinforzare le squadre. Chiaro riferimento alle voci su TImo Werner, obiettivo dei Reds in procinto di trasferirsi al Chelsea per quella somma. Poi, sui festeggiamenti, Klopp ha sorpreso tutti: "Nessuno ci potrà vietare di sfilare sul bus tra i nostri tifosi quando sarà sicuro farlo. Potrebbe succedere anche durante la prossima stagione".