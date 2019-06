Le aperture in Inghilterra - Klopp e Pochettino si giocano la finale

Di seguito le aperture dei principali tabloid inglesi di oggi, sabato 1 giugno 2019:

DAILY STAR

Sui tabloid inglesi ovviamente c'è spazio solo per la finale di Champions League e il Daily Star opta per una foto di Jurgen Klopp in prima pagina: "La brama del Wanda", titola il quotidiano che punta poi sulla voglia del tecnico del Liverpool di vincere la sua prima Champions: "Klopp è disperato nel poter mettere le mani sulla coppa".

DAILY EXPRESS

"Here we go", titola invece il Daily Express che incita le due squadre a dare grande spettacolo. Sulla prima pagina da una parte c'è Kane, ancora in dubbio, dall'altra van Dijk simbolo della grande stagione del Liverpool: "Da incredibili viaggi alla finale: è il momento cruciale".

MIRROR SPORT

"Immortali", titola il tabloid inglese che in prima pagina lascia spazio ai due faccioni di Pochettino e Klopp. "Questa sera diventeranno leggende e Klopp insiste che il Tottenham è pronto a fare la storia mentre Klopp esalta la passione dei Reds per arrivare al loro ''destino''".

THE SUN

"Clashico", titola infine il The Sun che gioca con la parola Clasico, la grande sfida tutta spagnola tra Real Madrid e Barcellona. Questa volta però la sfida sarà tutta inglese e la foto principale è quella di Harry Kane ma nel basso ci sono anche Klopp e Pochettino che hanno parlato alla vigilia di questa finale. "Non sono un perdente", dice il tecnico del Liverpool. "Possiamo farcela", ammicca quello degli Spurs.